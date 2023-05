Jérusalem. Idées reçues sur l'impossible capitale

Jérusalem est l'une des rares villes à combiner autant de contrastes, l'un de ces endroits où le passé " a du mal à passer ", où l'antique n'est pas simplement mémoriel mais aussi revendicatif. Et c'est la Vieille Ville, gardienne des Lieux Saints, où les temporalités s'entremêlent, qui cristallise les passions. Au coeur d'un conflit presque centenaire, convoitée par les Israéliens et les Palestiniens dans un rapport de force déséquilibré, Jérusalem est une ville divisée et revendiquée à la fois par les nationalismes et les monothéismes. Archétype de la ville-frontière, Jérusalem ne serait-elle pas condamnée à rester hors du temps ?