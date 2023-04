Journées ordinaires d'un médecin ordinaire. Un médecin en danger

Médecin spécialiste, praticien hospitalier, mais également médecin humanitaire et enseignant, le Dr ZL a exercé en tant que chercheur en neurosciences (INSERM) et médecin en CHU. Il travaille depuis 16 ans dans un centre hospitalier général. Son journal de bord débute lors de la crise sanitaire liée au Covid-19. Il écrit quotidiennement entre novembre 2020 et décembre 2022, témoignage sur deux années consécutives de médecin de terrain. C'est une chronique hospitalière, mais aussi personnelle : il y raconte son métier vu de l'intérieur au sein de son hôpital, avec toutes ses dérives. La crise "âsanitaireâ" n'a fait que révéler la politique qui se poursuit en matière de santé publique : marchandisation, déshumanisation, quête du profit, médecine de masse. Il décrit, avec désespoir et un peu d'humour, la destruction du système de santé, mais aussi celle d'une société dans un monde en pleine mutation. Ce livre est singulier par sa forme (journal de bord) et sa thématique (les coulisses de l'hôpital). C'est un souffle de liberté, un devoir aussi, dans une démocratie fragilisée. Le Dr ZL exerce dans un hôpital de l'ouest de la France. Il est contraint d'écrire sous couvert d'anonymat suite aux pressions subies et aux menaces de perdre son poste et son diplôme.