Ecoles en révolte. Le moment 68 à Lyon, du collège à l'université

Ce livre présente de manière inédite le " moment 68 " (non seulement les événements eux-mêmes mais aussi l'avant et l'après), selon l'expression de l'historienne Michèle Zancarini-Fournel qui en signe la conclusion. D'abord, il explore le terrain lyonnais, étendant ponctuellement ses travaux jusqu'à Grenoble ou Roanne, ce que la recherche a peu fait jusqu'à maintenant. Ensuite, il se place à hauteur d'acteurs : on suit tout autant les mouvements lycéens que la manière dont les professeurs les ont accompagnés ou la réaction des parents d'élèves à cette révolte pas toujours inattendue ; une partie de l'ouvrage est par ailleurs consacrée aux témoignages de participants à ce Mai 68 lyonnais, souvent jeunes enseignants à l'époque. Enfin, l'enseignement privé est pris en compte, à travers les difficiles réformes post-68 entamées par le scolasticat jésuite de Fourvière ou la laborieuse reconnaissance des diplômes de la faculté catholique. A cela s'ajoute une éclairante analyse du film L'Horloger de Saint-Paul de Bertrand Tavernier, magnifique illustration du fossé entre générations révélé par Mai 68.