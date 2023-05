En quête des Livres dont vous êtes le héros. Des origines à nos jours

Les livres-jeux sont en pleine renaissance aujourd'hui : entre les rééditions de classiques du genre (les Défis fantastiques édités par Gallimard Jeunesse), leurs adaptations en jeu vidéo, les produits dérivés de personnages connus (Batman et autres) ou les toutes nouvelles créations, ils sont partout, et tous les éditeurs jeunesse en proposent aujourd'hui. Oui, mais d'où viennent-ils ? Comment, au début des années 1980, sont-ils apparus ? Comment ont-ils alors conquis le coeur de jeunes joueurs au point que ces derniers en collectionnent les premières éditions, quarante ans plus tard ? Autant de questions auxquelles répond cet ouvrage.