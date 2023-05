Le livre de Petru

Ce livre d'amitié et de combat est constitué principalement de dialogues entre Marie Ferranti et Petru Guelfucci, l'un des principaux acteurs de la renaissance des chants corses, profanes et sacrés, et notamment de la paghjella, le chant traditionnel le plus ancien de l'île. Marie Ferranti donne une dimension historique et politique à ce chant, en l'inscrivant dans l'histoire coloniale de la France. Dans cet hommage fervent au chanteur décédé récemment, elle rattache le particularisme corse à l'universalité de la poésie, du chant, de l'art. Petru Guelfucci fut un fervent militant de la défense de la langue corse, mais aussi des peuples minoritaires ou mis en esclavage. Pour lui, la paghjella n'était pas la survivance d'un folklore archaïque, mais l'affirmation d'une forme particulière d'humanité, née dans les paysages et les modes de vie de son île, reliée à tous les chants du monde. Il oeuvra pour sa reconnaissance auprès de l'Unesco, qui, en 2009, l'inscrivit sur sa liste de sauvegarde urgente.