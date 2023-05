Les griffes du silence

Pour Armand Muric, il est déjà trop tard. La bombe attachée sur son torse accomplit son oeuvre implacable au moment même où la police arrive sur les lieux. C'est déjà la quatrième victime en lien avec Komados, un gang brutal qui terrorise la ville de Norrköping depuis un an. Les trois premières, elles, ont été assassinées dans une forêt sombre, à l'abri de tout regard. Pour les policiers Mia Bolander et Patrik Wiking, collègue fraîchement débarqué à Norrköping, difficile de trouver un rapport entre ces meurtres tant les modes opératoires diffèrent. C'est d'autant plus ardu que les témoins potentiels se renferment à la seule évocation du nom de ce groupuscule violent. Mais celle qui tremble le plus, à vrai dire, c'est l'énigmatique procureure Jana Berzelius, en charge de l'affaire Armand Muric. Car ce qui unit ces quatre meurtres, c'est elle. Pour sauver sa réputation - et sa peau -, elle a intérêt à mettre ses collègues sur une fausse piste et, surtout, à surveiller ses arrières... Traduit du suédois par Rémi Cassaigne A propos de l'autrice La Suédoise Emelie Schepp fait figure de phénomène dans le milieu de la littérature policière et a été élue autrice de l'année au festival de Gotland en 2016, 2017 et 2018. Sa série avec pour héroïne la procureure Jana Berzelius s'est vendue à plus de 2, 5 millions d'exemplaires dans le monde et est traduite dans une vingtaine de pays.