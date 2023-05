Assolements et rotations des cultures. Choisir, répartir, ordonner et associer les cultures

Cet ouvrage démontre que la manière dont les cultures se répartissent sur le terrain et s'enchainent dans le temps présente une grande importance pour : - augmenter et maintenir la fertilité de la terre, - obtenir des rendements satisfaisants et réguliers au moindre coût financier et énergétique. L'auteur situe sa réflexion dans le cadre de pratiques utilisant au mieux les mécanismes naturels et nécessitant le moins possible d'intrants polluants et coûteux. L'originalité de cet ouvrage réside dans le fait qu'il fait appel à des connaissances anciennes pour les confronter aux observations de l'auteur sur le terrain pour en tirer des enseignements susceptibles d'inciter les agriculteurs d'aujourd'hui à suivre les bonnes pratiques agronomiques. Dans cet ouvrage, on retrouve : - les principaux systèmes culturaux : grandes cultures sans bétail, - polyculture / élevage, - maraichage, - jardinage. De plus, il donne de nombreux exemples de successions culturales.