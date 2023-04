La Vérité sur la mort de l'ancien ministre

Je l'ai pour ainsi dire traqué. Pendant des mois et des mois. Je voulais, pour reprendre une de ses expressions, lui faire cracher le morceau. Comment, parti de rien, il était arrivé jusqu'aux plus hautes fonctions de l'Etat - ou presque. Comment il avait dirigé une police parallèle puis l'officielle. Comment, plus qu'aucun autre, il avait contribué à la création de casinos et à l'expulsion de migrants. Et cetera. L'ancien ministre n'avait rien perdu de son bagout. Ni de ses ruses. Et m'oblige à raconter comment il me fit, in extremis, faux bond