Mon père, ma bataille. De la chanson à la maladie de Charcot

Un témoignage intime, bouleversant et plein d'humanité sur la relation d'un fils et de son père. Figure de la Star Ac, Mario se livre dans un témoignage intime sur son succès et sa relation avec son père, atteint de la maladie de Charcot, qui était aussi son manager. Finaliste de la 1ère édition de la Star Ac face à Jenifer, Mario connaît un succès fulgurant. A 25 ans il change de vie et entame une collaboration professionnelle aussi avec son père qui devient son manager. De là va naître une relation haute en couleur avec cet immigré sicilien, mélangeant vie familiale et business. Lorsqu'il découvre que son père est atteint de la maladie de Charcot, Mario va l'accompagner jusque dans ses derniers instants en Belgique. A l'heure où une pétition circule pour faire de la maladie de Charcot une grande cause nationale en 2023, et où Emmanuel Macron a lancé une consultation citoyenne sur la fin de vie assistée, ce témoignage entre en résonance avec les réflexions actuelles de fond sur la société. Un témoignage sincère et authentique, qui ne triche pas avec les émotions et soulève des questions essentielles.