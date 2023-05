Jeux de mensonges

Meg Williams est une arnaqueuse de haut vol. Kat Roberts, journaliste à Los Angeles, est bien décidée à la démasquer pour se venger d'elle. Elle se rapproche alors de Meg sous un faux prétexte. Mais Meg est-elle aussi malfaisante que Kat l'avait imaginé ? Par l'autrice du Dernier Vol, best-seller du New York Times avec 500 000 exemplaires vendus. L'une ment. L'autre pas. Toutes deux veulent se venger Meg Williams est une arnaqueuse de haut vol. A chaque nouveau forfait, elle change d'identité, s'invente une nouvelle vie et les mensonges qui vont avec pour mieux piéger ses victimes. Avant de disparaître sans laisser de trace - ni d'argent sur leur compte en banque. Kat Roberts est journaliste à Los Angeles. Depuis dix ans, elle attend le moment de se venger de Meg, qu'elle tient pour responsable de l'agression dont elle a été victime. Elle la retrouve enfin lors d'un événement organisé pour la campagne de Ron Ashton, candidat pour les sénatoriales - sa future proie ? Kat se rapproche alors de Meg sous un faux prétexte. Pour mieux révéler au grand jour sa véritable nature, elle gagne sa confiance. Mais Meg est-elle aussi malfaisante que Kat l'avait imaginé ? Et si ses mobiles étaient plus nobles que le simple vol ? " Hallucinant ", Jessica Knoll (American Girl) " Captivant... un triomphe ", Laura Dave (Hello, Sunshine, Dernières vendanges) " Le coup de grâce ", Mary Kubica (Une fille parfaite)