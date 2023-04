Dessiner des décors de manga

Un manuel pour apprendre à dessiner des décors spécifiques aux mangas abordant 3 thèmes essentiels : les paysages, les bâtiments et objets, et les effets de matières et textures. Le décor est un élément primordial dans lequel vont évoluer les personnages. L'ouvrage permet de progresser à partir d'exemples de décors types spectaculaires. Pour chacun, le rendu des différents éléments est montré pas à pas (roche, eau, feu, végétaux, fenêtres, mur etc.). La perspective est également abordée afin de représenter les décors de manière cohérente par rapport au point de vue.