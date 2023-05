Le syndrome de Diogène. Comprendre et traiter

Le syndrome de Diogène est peu connu, bien qu'il soit de plus en plus présent dans la société actuelle, laissant les professionnels fort démunis. De nombreux patients sont, en effet, signalés aux équipes médico-sociales par leur voisinage inquiet. Les causes du syndrome de Diogène sont multiples et complexes. Il est donc primordial d'offrir aux professionnels un cadre clair, des outils diagnostiques fiables et efficaces et des protocoles de prise en charge. Les critères diagnostiques sont très précis : une absence paradoxale de demande à l'égard des médecins et des services médico-sociaux et une relation aux objets, aux autres et au corps inhabituelle qui s'exprime souvent par une importante négligence. Ce livre aborde et développe : - les questions de clinique (symptomes, diagnostics et testing) ; - les questions d'évaluation tant dans les aspects éthiques, juridiques (avec adaptation au contexte local), que les traitements (TCC, réalité virtuelle...). Les plus en ligne : feuille de travail, réalités virtuelles, ...