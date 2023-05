Education à la vie relationnelle, affective et sexuelle pour les personnes avec autisme et déficience intellectuelle. Méthodologie et programme d'animation

Ce guide méthodologique a pour objectif d'aider les professionnels (psychologues, éducateurs, infirmiers, enseignants, etc.) à aborder la vie relationnelle, affective et sexuelle (VRAS) des personnes avec autisme ayant une déficience intellectuelle. Après un rappel des principales caractéristiques de l'autisme et de leur impact sur la VRAS, ce livre aborde de manière pratique comment mettre en place un programme d'éducation à la VRAS dans un établissement accueillant des enfants, des adolescentes ou des adultes avec autisme (école, IME, centre d'hébergement ou d'accueil de jour, centre de planning familial, etc.) : Quelles thématiques aborder ? De quelle manière ? En individuel ou en groupe ? Comment structurer les activités ? Comment s'adapter aux particularités de l'autisme ? Avec quels outils ? Dans une deuxième partie, une série d'animations sont proposées, spécialement adaptées pour des personnes avec autisme n'ayant pas d'accès au langage verbal. Celles-ci sont basées sur les forces des personnes avec autisme, telles que les capacités de tri par exemple, pour aborder des thèmes aussi variés que les différences hommesfemmes, les parties du corps, l'hygiène corporelle, les émotions, les relations amoureuses, les lieux publics et privés, ou encore la sexualité. Une dernière partie aborde les grandes lignes des interventions en cas de comportements-défis dans le champ de la sexualité. Un livre pratique, richement illustré, avec des fiches concrètes d'animations, qui permettront à chacun d'explorer de nouvelles pistes pour améliorer la qualité de vie des personnes avec autisme.