Un hommage tendre et drôle à une figure atypique de la chanson, du cinéma et du rire à la française Parmi les comédiens préférés des Français, Bourvil occupe une place à part dans la culture et l'imaginaire made in France. Ce fils d'agriculteurs normands, doué pour les études, rêve d'une vie d'artiste, il entame alors une double carrière : musicien (harmonica, cornet à pistons, accordéon...), chanteur de music-hall et d'opérette, et acteur dans des comédies légères, en suivant l'exemple de Fernandel. Son amitié avec Gérard Oury lui offre le statut de vedette populaire après les énormes succès du Corniaud et de La Grande Vadrouille. Mais "l'anarchiste au grand coeur" (Frédéric Miterrand) sait également incarner des rôles plus dramatiques - La Traversée de Paris, Fortunat, Un drôle de paroissien, Les Grandes Gueules, Le Cercle rouge. Aujourd'hui, son répertoire musical (Les Crayons, Salade de fruits, La Tactique du gendarme, Le Petit Bal perdu, Ballade irlandaise, La Tendresse... - environ 360 chansons) se transmet de génération en génération et inspire régulièrement les artistes de la chanson. Un livre illustré, rétro-pop et coloré, à la maquette ludique, présentant le parcours de l'acteur-chanteur de façon chronologique, émaillé de nombreux zooms sur sa filmographie, de pages thématiques et de portraits d'intimes, et enrichi d'anecdotes passionnantes !