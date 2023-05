Twice in a blue moon

PITCH Qu' arrive-t-il lorsque votre premier amour débarque dans votre vie au moment où vous vous y attendez le moins ? RESUME Le célèbre duo d'écrivains, les "It girls" de la romance, auteur de 17 best-sellers du New York Times, dont L'anti. lune de miel, et du "délectable, émouvant" (Entertainment Weekly) My Favorite Half-Night Stand, signe une nouvelle histoire d'amour contemporaine, sur un amour de jeunesse et une seconde chance. Pour faire ses adieux à son enfance, Tate Jones, âgée de dix-huit ans, et sa grand-mère. quittent leur petit village de Californie du Nord et partent à l'aventure à Londres. Mais tout ne se passe pas exactement comme prévu, et dans leur cas, l'imprévu prend l'apparence de deux charmants fer. miers du Vermont : le grand-père Luther et son superbe petit-fils, Sam. LE LIVRE Entre Sam et Tate, ça a tout de suite été le coup de foudre. Pendant deux glorieuses semaines de séjour à l'étranger, le jeune couple se confie espoirs, rêves et secrets. Sam est la première et l'unique personne à laquelle Tate - fille cachée de l'une des plus grandes stars du cinéma de la planète - révèle son identité. Quatorze ans plus tard Tate, devenue une jeune actrice montante, est forcée de se confronter à celui qui l'a trahie, Ce qui n'arrive qu'une seule fois dans une vie peut-il en réalité se reproduire ?