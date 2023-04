Vers l'effondrement. Crises des dogmes, des sacrements et du sacerdoce dans l’Eglise catholique

Ce livre est le résultat d'une rencontre fascinée et "amoureuse" avec l'homme de Nazareth appelé Jésus qui a totalement transformé mon existence. Il s'agit d'une rencontre vécue à l'âge de quarante ans, à savoir plusieurs années après mon entrée dans la cléricature comme prêtre de l'Eglise catholique. C'est dire toute l'ampleur de l'endoctrinement et de l'occultation de la vérité dont j'ai été la victime. Cette rencontre avec Jésus de Nazareth m'a fait réaliser que toute la formation théologique, religieuse et spirituelle, reçue au sein de l'Institution, n'avait eu comme but que de m'interdire, d'un côté, l'accès aux contenus subversifs des évangiles et, de l'autre, de remplacer l'attachement à la personne, à la parole et à l'esprit de Jésus, par l'attachement aux doctrines et à l'autorité de l'Eglise. La fréquentation de Jésus m'a conduit à la prise de conscience que les contenus les plus novateurs et les plus valables que ce Maître-Jésus avait proposés à ses disciples dans le but de bâtir un monde plus humain, avaient été, en grande partie, systématiquement oubliés et bafoués par l'Institution ecclésiastique au cours de son histoire, en particulier, par ses dogmes, ses sacrements et par sa théologie du sacerdoce. De sorte que l'on peut maintenant affirmer que, dans la pratique, presque tout ce que Jésus avait combattu, l'Eglise l'a adopté ; et que presque tout ce que Jésus avait proposé, l'Eglise l'a rejeté, en s'établissant dans un état de contradiction avec l'esprit et la volonté de son "Fondateur". Ce livre est né de cette rencontre et de cette déception. Dans ces pages, j'ai voulu indiquer quelques-unes des contradictions majeures propres aux affirmations et aux modes de fonctionnement de l'Eglise. Ceux-ci ne sont, à mon avis, que la conséquence de cette infidélité fondamentale à la posture et à la pensée de Jésus de Nazareth dans laquelle l'Eglise catholique vit depuis le IVe siècle, lorsqu'elle a accepté de devenir la religion officielle de l'Empire romain.