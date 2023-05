Petites comptines pour gigoter

"Tiens, voilà main droite", "Trois p'tits chats", "Qui se cache ? ", "Tête, épaules, genoux et pieds", "Enroulez le fil", "Le Rock'n'roll des gallinacés", "Je cache mes yeux" : 7 comptines célèbres pour taper des mains, sauter, tourner, danser et gigoter dans tous les sens ! Une découverte du corps et des mouvements A travers ces 7 comptines, l'enfant va pouvoir s'amuser à découvrir les parties de son corps ("Tiens, voilà main droite" ou "Tête, épaules, genoux et pieds", "Qui se cache ? "), effectuer différents mouvements ("Trois p'tits chats", "Enroulez le fil", "Je cache mes yeux") et aussi danser ("Le Rock'n'roll des gallinacés") ! Une lecture en toute autonomie Grâce au boîtier sonore et à ses 7 boutons, les plus petits peuvent écouter des comptines en toute autonomie. La lecture de l'image et l'écoute des chansons sont simultanées, puisque le boîtier est fixé au livre, sous les illustrations. D'une simple pression sur le bouton, dont la couleur le lie à la double page correspondante, l'enfant enclenche le morceau qu'il souhaite écouter. Il se crée alors immédiatement un lien avec les illustrations, tendres et colorées, parfaitement adaptées à cette tranche d'âge.