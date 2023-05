All of us villains Tome 1 : Le tournoi d'Ilvernath

Quand s'élève la Lune de Sang et que s'abat le Voile Pourpre, le tournois d'Ilvernath peut commencer. A chaque génération, les sept familles fondatrices de la ville doivent fournir un champion pour lutter jusqu'à la mort lors d'une compétition magique. Seule la famille victorieuse aura la main mise sur la haute magye, et ce jusqu'au prochain tournoi... L'évènement fantasy à ne manquer sous aucun prétexte ! All of us villains c'est la rencontre idéale entre les tributs d'Hunger Games, la compétition de La Coupe de feu dans Harry Potter et l'écriture cinématographique de Leigh Bardugo : le cocktail idéal pour un pageturner addictif ! Une duologie adoubée par la critique New York Times Best Seller Amazon's Best Young Adult Book of 2021 Sélectionné parmi les meilleurs livres Young Adult par Kirkus et Kobo. " Un roman tellement ensorcelant que le cliffanger final fait l'effet d'une malédiction " - Kirkus " Magique, intelligent, impitoyable " Kandare Blake, autrice de Three Dark Crowns