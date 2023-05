Aziyadé. Suivi de Fantôme d'Orient

1876. Un jeune officier de marine, Julien Viaud, futur Pierre Loti, débarque à Salonique et s'éprend passionnément d'une jeune femme recluse dans un harem. Aziyadé, du nom de la belle odalisque, retrace leur liaison amoureuse secrète, née au milieu des parfums et des mystères de l'Orient. Mais rappelé au pays, le jeune lieutenant est contraint d'abandonner sa bien-aimée... Dix ans plus tard, Fantôme d'Orient ramène Loti sur les traces de l'amour de sa vie. De retour à Constantinople, il y découvre le tragique destin d'Aziyadé. La Petite suite mourante... marque la fin de la quête. Pendant des années, le marin continue de se rendre sur les terres d'Orient. Un rituel où le survivant donne rendez-vous aux fantômes de sa vie passée. Préface inédite d'Alain Quella-Villéger.