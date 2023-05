Une belle chevelure et une belle peau

Notre premier contact avec les autres est le plus souvent visuel. Immédiatement, la peau de notre visage et celle de nos mains, notre chevelure, livrent une foule d'informations. Notre âge apparent, notre fermeté ou notre mollesse, notre santé, le soin que nous portons à notre corps, sont immédiatement détectés. Ce premier contact peut déterminer une destinée ou être un critère d'embauche. Il n'est donc ni superflu ni frivole d'en prendre soin ! Dans la continuité de La Méthode France Guillain, l'auteur présente des techniques naturelles pour optimiser les messages qu'envoient notre chevelure et notre peau, premier organe respiratoire de notre corps. Nous trouvons ainsi comment entretenir et régénérer notre chevelure, retrouver une peau saine, ferme et lisse ; sachant que dans bien des traditions et des cultures, la chevelure est tantôt un symbole de puissance masculine, tantôt de grande féminité, nos possibilités sont vastes. En résumé, nous trouvons ici bien des astuces pour nous sentir bien dans notre peau. France Guillain, auteur de best-sellers et de long-sellers, étudie la santé naturelle depuis plus de trente ans. Ancienne navigatrice au long cours autour du monde, elle a publié de nombreux ouvrages, dont La Méthode France Guillain, Le Bain Dérivatif, Miam-Ô-5, Miam-Ô-Fruit, et Nos chers Pieds aux Editions du Rocher.