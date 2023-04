Zine et Abou ont 16 ans. Ils braquent des stations-service, arrachent des colliers, rackettent des téléphones portables. Ils se déplacent à scooter et fument du cannabis. Leur rêve : intégrer le réseau de trafic de stupéfiants de leur quartier. Charbon raconte l'itinéraire d'adolescents armés, inconscients de leur criminalité et de leur violence. Des despérados, qui n'ont rien à perdre et qui iront jusqu'aux limites de leur puissance. Sébastien Aja signe un roman au style rapide et précis inspiré d'une réalité qu'il côtoie au quotidien. Né en 1978, Sébastien Aja est travailleur social dans les quartiers Nord de Marseille