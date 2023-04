Ottoline et le vétérinaire des monstres. Tome 1

Un nouveau roman de Yann Apperry, lauréat du prix médicis en 2000 et Goncourt des lycéens en 2003. Depuis la mort de ses parents, Ottoline vit avec sa tante Eudora, son cousin Angus et leur domestique Evie dans un immense château inquiétant. Les vacances d'été arrivent et s'annoncent monotones pour Ottoline jusqu'à ce qu'elle découvre une étrange créature chez elle. Car la créature a besoin de soin, mais qui peut-elle appeler ? Elle trouve alors dans l'annuaire les coordonnées d'un vétérinaire dont le nom, Arwanach Morrow, sonne assez familier... Quand elle se rend chez lui, en pleine nuit, elle comprend que c'est son oncle, et qu'il est vétérinaire pour monstres ! Ottoline rentre alors à son service en tant qu'assistante, tous les soirs de 20h à 23h. Pourquoi cet horaire mystérieux ? Parce qu'il correspond à l'heure où les créatures fantastiques quittent leur monde pour celui des humains ! Un soir, Ottoline découvre un tunnel secret qui mène vers leur monde. Elle va alors découvrir un univers fabuleux et sa nouvelle mission : trouver la clef perdue qui ferme la porte entre les deux mondes ! Au cours de cette aventure fantastique extraordinaire, Ottoline va surmonter le deuil de ses parents et aider son vieil oncle à apaiser la douleur causée par la mort de sa femme... ce qui leur donnera à tous deux la force de tisser un nouveau pacte entre les monstres et les humains.