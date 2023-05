Lorsque le docteur Lelong arrive à Toulouse pour y soigner une jeune Américaine souffrant d'amnésie, il pense faire face à un cas simple de psychiatrie. Mais rien n'est simple dans le cas de Marilyn Jensen. Elle a endossé une nouvelle personnalité et parle même une nouvelle langue : le français ! Alors que leur relation devient plus intime, le mystère s'épaissit. Thriller psychiatrique dans la meilleure tradition, Her Other Life vous tient en haleine jusqu'à la fin. L'ouvrage est enrichi de ressources pédagogiques et d'une version audio à télécharger.