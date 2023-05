Merci maîtresse (et les maîtres aussi bien sûr). Le livre-souvenir de notre année ensemble

La carte de remerciement à la maîtresse (ou au maître bien sur) version livre-souvenir ! Chers parents, le livre que vous tenez entre vos mains n'est pas n'importe quel livre. Sa particularité ? C'est le cadeau idéal à offrir en fin d'année à l'enseignant de vos enfants ! Un seul but : faire plaisir à la maîtresse (et au maître aussi bien sûr) ! Chers enseignants, ce livre est fait pour vous ! Grâce à lui, vous aurez la possibilité d'inscrire durablement les souvenirs de cette année dans un livre que vous pourrez redécouvrir et chérir des années plus tard ! Ce livre permettra d'accueillir les mots doux et dessins des élèves de façon guidée : Qu'est-ce que tu as préféré apprendre cette année ? Quel a été ton moment préféré ? Une sorte de carte de remerciement version livre, facile et rapide à remplir lors des derniers jours de classe ; il y a même un petit espace pour les mots des parents ! En plus : quelques pages pour organiser un beau dernier moment entre le professeur et ses élèves et quelques questions pour que l'enseignant puisse consigner ses propres souvenirs une fois l'année achevée. Un ouvrage pensé et conçu à partir de et grâce à l'avis de cinq maîtresses à la fois passionnées par leur métier : @La maîtresse part en live, @Charlotte and family, @Entrez dans ma classe, @maitresse.ge, @La classe de Define. Retrouvez-nous sur Instagram : @albinmichel_et_moi.