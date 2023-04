Les Cahiers d'Artes N° 19/2023 : Impostures et vérités en arts

Normal021falsefalsefalseFRJAX-NONE / Style Definitions / table. MsoNormalTable {mso-style-name : "Tableau Normal" ; mso-tstyle-rowband-size : 0 ; mso-tstyle-colband-size : 0 ; mso-style-noshow : yes ; mso-style-priority : 99 ; mso-style-parent : "" ; mso-padding-alt : 0cm 5. 4pt 0cm 5. 4pt ; mso-para-margin-top : 0cm ; mso-para-margin-right : 0cm ; mso-para-margin-bottom : 8. 0pt ; mso-para-margin-left : 0cm ; line-height : 107% ; mso-pagination : widow-orphan ; font-size : 11. 0pt ; font-family : "Calibri", sans-serif ; mso-ascii-font-family : Calibri ; mso-ascii-theme-font : minor-latin ; mso-hansi-font-family : Calibri ; mso-hansi-theme-font : minor-latin ; mso-bidi-font-family : "Times New Roman" ; mso-bidi-theme-font : minor-bidi ; mso-fareast-language : EN-US ; }Cet ouvrage interroge les manières dont les écrivains et les artistes contemporains en ayant recours dans leurs oeuvres au plagiat, à la tromperie, au faux, dérangent la " société de l'imposture " en s'attachant à transgresser de manière critique, les impostures non-fictionnelles qui traversent l'ordinaire de nos vies. La question des impostures et des vérités en arts interroge les manières dont les écrivains et les artistes contemporains dérangent la " société de l'imposture " en ayant recours dans leurs productions au plagiat, à la tromperie, au faux en tant que jeux fictionnels d'impostures. Proposant des formes de création inédites, les fictions qu'ils élaborent s'attachent à transgresser de manière critique les impostures présentes dans l'ordinaire de nos vies. En quoi alors leurs productions sont-elles révélatrices de la manière dont aujourd'hui, la société du spectacle dénoncée par Guy Debord et devenue une société de l'hyperspectacle où règne l'imposture généralisée ? Autant d'interrogations qui traversent les articles réunis ici dans le présent volume.