ECG-ECT 1 & 2. La synthèse de documents

En 2023, l'épreuve de synthèse de documents deviendra majoritaire aux concours d'entrée des grandes écoles de commerce. Cette nouvelle épreuve remplacera les épreuves de contraction de texte et de résumé des concours BCE et ECRICOM. Conçue par l'ESCP et HEC, cette nouvelle formule de la synthèse de documents renouvelle également le corpus théorique sur lequel la sélection des textes se fondent rendant obsolètes tous les ouvrages existants auparavant. Fortes de leurs expériences d'enseignantes en CPGE, de conceptrices et de correctrices de sujets pour les deux banques d'épreuves, les autrices ont pensé un ouvrage qui permette aux étudiants de : - répondre à toutes les questions sur la nouvelle épreuve ; - découvrir des méthodes vérifiées et des fiches techniques pour se préparer efficacement aux concours ; - s'entraîner sur des sujets déjà tombés et des sujets inédits tous corrigés ; - travailler sur des auteurs qui nourrissent actuellement le débat d'idées.