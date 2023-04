Les voies divines de la guérison. Compensations symboliques donnant une guérison des textes bibliques jusqu’à nos jours

Au cours de sa vie, l'homme s'enferme la plupart du temps dans ses mensonges et n'ose plus se les avouer, ce qui finit par le rendre... malade. C'est le grand résumé des travaux du Dr Thomas-Lamotte qui a passé plus d'un demi siècle à écouter puis à guérir des milliers de patients dans toute la France. Au cours de sa vie, l'homme s'enferme la plupart du temps dans ses mensonges et n'ose plus se les avouer, ce qui finit par le rendre... malade. C'est le grand résumé des travaux du Dr Thomas-Lamotte qui a passé plus d'un demi siècle à écouter puis à guérir des milliers de patients dans toute la France. Si son expérience lui a permis de valider le rôle majeur de la Compensation Symbolique Inconsciente et de l'expliquer à travers ses quatre livres best-sellers précédents, pour cet ouvrage, il a extrait des textes de l'Ancien et du Nouveau Testament des cas fascinants et exemplaires de Compensations, en les mélangeant et en les comparant à des cas d'aujourd'hui. Et à nouveau, on retombe parfaitement sur le mécanisme de compensation que met en place notre inconscient. A travers ce livre, on redécouvre surtout notre passé sous un autre angle, et la série de réactions en chaîne qui nous ont conduit à "compenser" soit par des afflictions, soit par des maladies, soit par des accidents. Mais peu importe le passé, le Dr Thomas-Lamotte nous montre qu'il n'est jamais trop tard pour comprendre, et cela afin de trouver nos propres voies de guérison. Le Dr Thomas-Lamotte a déjà publié trois ouvrages majeurs qui ont permis à des milliers de lecteurs de saisir les raisons d'une maladie et d'en guérir.