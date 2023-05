Décapage N° 67, printemps-été 2023 : Catherine Cusset

Des divagations littéraires, engagées et étonnantes. Avec Jean-François Kierzkowski, Laurent Quintreau, Aymeric Patricot, Nicolas Fargues. Et la chronique de Patrice Jean : "Le vrai travail de l'écrivain n'est pas d'apprendre à écrire, mais de s'exercer à s'extraire de son temps et de sa classe sociale, par d'amples lectures". Rencontre imaginaire avec Colette : "Je supporte de plus en plus mal ce que j'appelle la littérature". Des nouvelles inéditesAvec Patrice Pluyette et pour sa première publication : Jean-François Santolini. Retrouvez la troisième partie de L'Italie à mes pieds d'Alexis Ferro - une comédie à l'Italienne pleine d'allant. La Panoplie littéraire de Catherine CussetCatherine Cusset a écrit 17 livres, qu'elle classe en "romans autobiographiques", "autofictions", "vrais romans" et "romans vrais". Elle revient sur son parcours d'écrivain, de ses premières lectures à son dernier roman". Le livre que je ne pensais pas écrire"Un grand roman picaresque qui devient une réjouissante pochade ; un petit récit qui se transforme en une volumineuse confession de 1000 pages ; un roman sur les tigres du Bengale qui finalement raconte la disparition du cacatoès à huppe jaune... Parfois, l'auteur commence un projet avec une idée précise en tête et au fil de l'écriture, il découvre que c'est un autre livre qui s'impose. Comment commencer et finir son roman ? Peut-on tout prévoir ? Comment tenir le fil de son histoire ? Douze écrivains racontent les coulisses de la création.