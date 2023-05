Chefs d'oeuvre du Japon. L'art de l'estampe

En termes d'artistes de renommée mondiale, très peu de pays peuvent rivaliser avec le Japon ! Le 19e siècle japonais (l'époque Edo) a vu naître les plus grands artistes maîtres de l'estampe, dont Hokusai, dont l'influence en Occident n'est plus à prouver. Aujourd'hui, l'art de l'estampe, qu'ils ont porté à son apogée, est redécouvert dans toute sa complexité et son incroyable richesse. Hokusai, Yokoyama Taikan, inventeur de l'estampe japonaise, Kawase Hasui, Utamaro Kitagawa, Utagawa Kuniyoshi... découvrez les plus grands artistes japonais et leurs oeuvres les plus célèbres. Un livre découpé en quatre parties : -Une histoire du Japon au 19e siècle -Une redécouverte des artistes femmes japonaises -Une histoire de l'estampe -Les plus grands artistes