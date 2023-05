Miss Agatha : Poursuite à Venise

Nous sommes en novembre. Le clan Christie est à Venise depuis un mois. Un soir, alors que les enfants regagnent leur pension de famille avec Miss Jeanne, ils entendent au loin les éclats d'une dispute entre une femme et un homme, puis un grand plouf dans un canal. Ils croisent un homme étrangement vêtu qui remontent la ruelle à grandes enjambées. Les garçons le poursuivent. Lorsque Miss Jeanne et Agatha arrivent sur place, des témoins ont aidé une belle dame à remonter sur le quai mais quelques billets de banque flottent encore sur le canal. L'enquête tourne autour d'un maitre chanteur, d'un médaillon, de la commedia dell'arte et de Giovanna (l'épouse d'un descendant d'une noble famille de Venise) qui a un grand secret à cacher. Dans cette aventure, se mêleront une poursuite de nuit en gondole, une déambulation dans la bibliothèque Marciana, une visite des coulisses du théâtre Goldoni et pour pimenter le tout, un soupçon de brouillard et d'Aqua-Alta.