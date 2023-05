Mon atelier de papercut

Mobile déstructuré, frise graphiques, animaux en papier, compositions florales... entrez dans le monde pop et coloré de Fuschia d'Enfer, paper artist. Celle-ci vous guide pour réaliser 15 créations en papier, à la fois élaborées et à la portée de tous les débutants. Retrouvez toutes les explications pour découper, plier, coller et superposer les éléments, et créer de magnifiques oeuvres de paper art.