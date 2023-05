Gagner de l'argent sur le web 3.0 (ou pas). Et comprendre la prochaine révolution économique

On dit souvent que dans la vie est tout est affaire d'argent. Ilserait plus juste de dire que tout est affaire de transactions. L'objectif du bitcoin et des cryptomonnaies d'aujourd'hui est d'avoir une nouvelle manière d'échanger ou de conserver son argent sans passer par une institution centrale, c'est une alternative au système bancaire traditionnel, totalement numérique et sans intermédiaire. Tu vois, c'est simple. C'est simple, mais ce n'est que le début. Mon objectif dans ce livre est de t'emmener à la découverte du monde merveilleux du Web 3 et des cryptos : qu'est-ce qu'une crypto et à quoi sert-elle ? Qu'est-ce que la blockchain ? qu'elle est l'utilité d'un wallet ? A la fin de ce livre, tu sauras tout sur cet écosystème et les multiples promesses qu'il porte.