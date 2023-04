Breathwork au féminin. Empowerment, hormones, fertilité...

Vous avez parfois l'impression d'être en apnée toute la journée ? Ou de finir votre semaine à bout de souffle ? Ces images reflètent bien le quotidien des femmes devant jongler entre travail, famille, pression sociale, patriarcale, charge mentale excessive, etc. Prenez une grande inspiration, et soufflez. Sentez déjà comme vous êtes plus centrée. En apprenant la technique de respiration transformatrice du breathwork, vous retrouverez l'ancrage, l'équilibre et la confiance nécessaires pour mener à bien votre quotidien. A la portée de toutes, cette méthode vous aidera à travailler sur de nombreux plans de votre vie : libérer le poids du passé, stimuler votre fertilité, gagner en empowerment, alléger votre charge mentale, réveiller votre sensualité et bien plus encore... Prête à vous réapproprier votre puissance féminine ?