Moulins à vent à gratter. Pochette avec accessoires

Une pochette créative avec tout le nécessaire pour fabriquer quatre moulins à vent en cartes à gratter. En suivant le pas à pas, l'enfant gratte les zones des cartes avec le stylet en bois pour en révéler les couleurs et les motifs. Il ne lui reste plus qu'à assembler très facilement les moulins sur les tiges en bois et à les faire tourner. 4 cartes à gratter, 4 tiges en bois, 4 systèmes d'assemblage, 1 stylet en bois.