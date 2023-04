Sauvageonnes. Abeilles natives

Arnaud Ville nous plonge dans le monde fascinant des abeilles sauvages, autrement nommées solitaires, maçonnes, charpentières... Cette diversité, un millier tout de même, vrombissante et affairée, demeure largement méconnue, cachée derrière l'emblématique abeille dite "domestique" , star de son espèce, sentinelle incontestée de l'environnement. Au fil des saisons, Arnaud Ville raconte et tire le portrait de ces abeilles si différentes d'aspect et de moeurs et explique comment offrir à toutes le meilleur accueil.