Le cahier d'activités des sorcières modernes. Pierres et cristaux, runes divinatoires, vies antérieures, interprétation des rêves, flammes jumelles, voyage astral

Il était un temps où guérisseuses, médiums, sages-femmes et autres "sorcières" devaient dissimuler leurs dons sous peine de se retrouver sur le bûcher. Ce temps est révolu ! Aujourd'hui, être sorcière est une philosophie de vie assu­mée par beaucoup de femmes, un état d'esprit entre sororité, conscience, intro­spection, connexion à la nature et au monde invisible. Que vous soyez en vacances ou simplement en train de vous accorder une pause, ce cahier d'activités est là pour vous faire pratiquer des rituels de magie et enchanter votre quotidien. Pierres, runes, voyage astral, interprétation des rêves, vies antérieures... il y en a pour tous les goûts, et toutes les sorcières !