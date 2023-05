Une aventure militante pour un transport maritime durable En 2020, Christiaan De Beukelaer a passé 150 jours pour parcourir 14 000 milles nautiques à bord de la goélette Avontuur, un voilier centenaire qui transporte des marchandises à travers l'océan Atlantique. En embarquant à Santa Cruz de Tenerife, il voulait comprendre la réalité d'une alternative méconnue à l'industrie maritime sur laquelle repose notre économie mondiale et qui contribue à plus d'émissions de carbone que l'aviation. Ce qui a démarré comme un travail de terrain de trois semaines à bord du navire s'est transformé en un voyage de cinq mois, car la pandémie de COVID-19 a forcé la fermeture de toutes les frontières lors de la traversée de l'océan, empêchant l'équipage de débarquer pendant plusieurs mois. Cargo à voile raconte de manière engageante l'odyssée personnelle qui a changé la vie de Christiaan De Beukelaer et le virage complexe que l'industrie du transport maritime est en train d'opérer pour réduire ses émissions de carbone. La mission de l'Avontuur est plus cruciale que jamais : l'industrie du transport maritime doit de toute urgence cesser d'utiliser des combustibles fossiles. Car si nous ne pouvons pas la décarboner rapidement, nous ne pourrons pas résoudre la crise climatique.