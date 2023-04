Six couronnes écarlates

Une magie ancestrale et interdite coule dans les veines de Shiori, la plus jeune des sept enfants de l'empereur de Kiata. Lorsqu'elle découvre que sa belle-mère, Raikama, la Reine sans nom, possède sa propre magie noire, cette dernière lui lance un sortilège : elle transforme ses six frères en grues et l'avertit que pour chaque mot qu'elle prononcera, l'un de ses frères mourra. Exilée et sans voix, Shiori va devoir se battre pour briser le sort et sauver son royaume d'une terrible conspiration. Pour cela, elle pourra peut-être compter sur le mystérieux garçon à qui elle était fiancée et qu'elle a rejeté sans même le rencontrer...