Liberté, égalité, sororité. 100 cartes détachables féministes

Liberté, égalité, sororité ! 100 cartes engagées pour une société mieux éduquée ! A travers ses illustrations pop et colorées ornées de slogans engagé, Eugénie Debesse, alias Eugeniedbart, porte un message féministe et positif. Dans ce livre, elle met son pinceau au service de toutes les femmes pour leur apporter de la force et de l'inspiration. Self love, body positivisme, girl power, solidarité mais aussi icônes inspirantes... A travers 100 compositions inédites que vous pourrez détacher et glisser entre toutes les mains, elle explore le féminisme sous ses nombreux aspects pour booster votre confiance en vous et vous inviter à célébrer fièrement ce que vous êtes. Appropriez-vous ces 100 cartes détachables pleines de bienveillance et de sororité, de petits mots rassurants, puissants et porteurs d'espoir que vous pourrez afficher au mur ou offrir autour de vous.