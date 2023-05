Le coin de table

A 48 ans, Sophie a la vie dont elle rêvait : elle a épousé son amour de jeunesse, elle est entourée d'un groupe d'amis fidèles sur qui elle peut compter, le restaurant familial dont elle a repris les rênes est un succès auprès des habitants du village, et ses deux enfants semblent heureux et épanouis. Mais quand sa mère commence à perdre ses souvenirs, Sophie se rend compte qu'il y a beaucoup de zones d'ombre dans son histoire, et qu'il sera bientôt trop tard pour les combler. Dans le petit village où elle a grandi, tout se sait, mais elle a bien l'impression que personne n'est prêt à lui dévoiler le secret qui semble peser sur sa famille. Et la découverte dans le grenier de sa mère d'une série de lettres d'amour anonymes va chambouler toutes ses certitudes...