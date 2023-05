Le bleu est une couleur chaude

Treize ans après sa publication, un album devenu culte. "Mon ange de bleu, Bleu du ciel, Bleu des rivières, Source de vie... " La vie de Clémentine bascule le jour où elle rencontre Emma, une jeune fille aux cheveux bleus, qui lui fait découvrir toutes les facettes du désir. Elle lui permettra d'affronter enfin le regard des autres. Un récit tendre et sensible. Après 100 000 exemplaires vendus et un succès auréolé d'une Palme d'Or (La vie d'Adèle d'Abdellatif Kechiche - 2013), les éditions Glénat proposent une nouvelle édition cartonnée pour redécouvrir cette oeuvre bouleversante qui résonne toujours aussi fort.