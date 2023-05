Aravis. La Clusaz, Le Grand-Bornand, Thônes, Maginod, 3e édition

27 balades au pays du reblochon, dans le massif des Aravis, entre cols et lacs d'altitude. Il y a tant à voir, à découvrir et à goûter dans ce massif de caractère, situé entre Annecy et le pays du Mont-Blanc. Il abrite une faune sauvage que vous pourrez apercevoir. Il entretient une activité pastorale et agricole intense où se fabrique le fameux reblochon. En chemin, les nombreux chalets d'alpages vous séduiront par leur architecture simple mais fonctionnelle. Et le moindre hameau sera l'occasion de découvrir une chapelle à laquelle est attachée une croyance ou une légende. En bonus, un QR-Code par balade permettant de télécharger la trace GPS pour une navigation sur smartphone.