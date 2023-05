Le Guide Rando Pyrénées Orientales. Canigou, Cerdagne, Capcir, Vallespir, Conflent, Cap Creus...

Une cinquantaine d'itinéraires de montagne pour arpenter les plateaux de la Cerdagne, le Capcir et le massif du Canigou, en poussant jusqu'au cap Creus extrémité orientale des Pyrénées. Des hauteurs du Vallespir (Roc de Frausa) aux sommets majeurs des hauts plateaux de la Cerdagne et du Capcir (Tossa Plana de Lles, Carlit, Péric) en passant par le mythique Canigou (trois accès proposés et le tour en 4 jours), par les flancs abrupts du Costabonne au fond du Vallespir, par l'impressionnante Pedraforca, par les spectaculaires gorges de la Carança conduisant au pic de l'Enfer, par l'immense lac du Lanoux, pour finir au cap Creus, ce guide vous propose de découvrir à pied les Pyrénées de l'est et du soleil en près de cinquante destinations. Vous irez ainsi des massifs de rhododendrons enserrant une myriade de lacs dans la régions des Bouillouses aux tourbières du Madres, vous pourrez en une boucle de deux jours aller visiter le sanctuaire de Nuria, vous aventurez sereinement au coeur des estives du Parc naturel Cadi-Moixero, ou bien vous porter à un pas de l'Ariège aux pics de Mortiers et de Terrers. Ambiances aériennes, flore riche, miroitement des eaux : vous goûterez avec bienfait aux montagnes catalanes.