Belles de nuit

Plongez dans l'univers féminin gothique et troublant d'un artiste exceptionnel. Le premier artbook érotique d'Oliver Ledroit nous transporte dans un univers à la beauté vénéneuse, où de superbes femmes s'offrent avec audace et impudeur au regard du lecteur. Ledroit développe ici son imagerie " dark " en révélant son versant charnel et séduisant, des contrées nouvelles qu'il évoque avec grâce en magnifiant le corps des femmes dans un ensemble d'images excitantes et explicites, où s'entremêlent imaginaire cuir et bondage, élégance baroque et sensualité sombre. Cette nouvelle édition enrichie reprend le contenu et la maquette de l'édition de 2013, en y ajoutant de nouvelles oeuvres inédites. Un nouveau témoignage du génie graphique de Ledroit et de son sens stupéfiant de la mise en scène. Cette parution aura lieu simultanément avec une exposition des originaux à la galerie Barbier (Paris).