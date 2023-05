Le Robert & Collins Collège Anglais. Edition 2023

Conçu pour les besoins des élèves de collège, Le Robert & Collins Collège Anglais est bien plus qu'un dictionnaire. Véritable outil d'apprentissage, son entrée par l'exemple favorise l'autonomie et la compréhension du sens en contexte. Conforme aux programmes scolaires. Le N°1 des dictionnaires collège anglais, un concept exclusif par l'exemple, qui favorise un apprentissage autonome. Pour maîtriser le vocabulaire de base : - 70 000 mots, expressions et traductions - des exemples systématiques pour bien utiliser les mots en contexte Pour progresser en grammaire : - les règles essentielles - la comparaison entre l'usage français et l'usage anglais - les verbes irréguliers Pour éviter les erreurs : - des remarques sur les difficultés (prononciation, orthographe, usage) - des alertes sur les faux amis Nouvelle édition revue et enrichie : -De nouvelles entrées et nouveaux sens pour couvrir le vocabulaire des programmes jusqu'en 4e/3e notamment vocabulaire de l'environnement (wind turbine, pandémie, polluant etc), Internet (browse, arobase, faire défiler une page etc) et réseaux sociaux (unfriend, mot-dièse, pseudonyme, etc) -Des remarques sur les différences entre anglais britannique et américain -Une nouvelle annexe sur le vocabulaire des réseaux sociaux + un dossier culturel pour découvrir la vie anglo-saxonne Toutes les explications dans un langage simple, sans abréviation Plébiscité par les enseignants : " Les élèves aiment beaucoup ce dictionnaire. La présentation est très claire et aérée et la phonétique juste à côté, très pratique. " " Indispensable " " Très intéressant car on ne peut plus se passer du contexte, surtout aujourd'hui " INCLUS : L'APPLICATION POUR REVISER LES VERBES IRREGULIERS une application ludique et efficace idéale pour mémoriser facilement tous les verbes compatible iPhone et Android 6 packs de difficulté croissante, et option ajouter aux favoris Disponible sur l'Apple Store et le Google Play Store