L'effet lune de miel. L'art de créer le paradis sur terre et la science sous-jacente

L'effet lune de miel que l'on ressent quand on tombe amoureux n'arrive jamais "par hasard". Dans cet ouvrage, vous découvrirez comment vous avez créé votre effet lune de miel et pourquoi il s'est ensuite estompé. L'auteur aborde ici les changements importants de la vie, le rôle de la physique quantique (les bonnes vibrations), l'impact de la biochimie (les véritables philtres d'amour), la puissance du subconscient et la force de la spiritualité dans les relations amoureuses. Vous apprendrez non seulement à vivre un amour quantique à deux, mais également à créer un "super organisme", nommé "humanité", qui a le pouvoir de tout guérir, y compris notre planète, en utilisant comme modèle les 50 milliards de cellules qui vivent en harmonie dans le corps humain. Une méthode approfondie pour créer des relations amoureuses durables et un véritable paradis sur terre.