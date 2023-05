Apprends-moi à faire seul. La pédagogie Montessori expliquée aux parents

Si tout le monde connaît le nom de Montessori et l'associe à une méthode d'éducation, peu de personnes savent précisément en quoi elle consiste et ce qu'elle apporte à l'enfant au quotidien. Ce livre présente, clairement et simplement, la pédagogie Montessori, son historique, sa théorie et sa mise en pratique. Son approche favorise la confiance en soi et l'autonomie, offrant à l'enfant la possibilité d'avancer à son rythme, en choisissant ses activités. Il s'agit avant tout d'un état d'esprit qui ne considère pas l'enfant comme un adulte en devenir que l'on modèle, mais comme une personne à part entière que l'on accompagne, en l'éduquant à la liberté, au respect et à la solidarité. Les ingrédients propices à la paix à grande échelle. Cette nouvelle édition comporte un nouveau chapitre et des activités faciles à réaliser à l'école ou en famille.