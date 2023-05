The Princes of Prohibition. Avec MP3, Edition 2023

En pleine prohibition, un jeune homme fuyant l'Irlande et un prince anglais en quête de liberté se trouvent réunis par le destin. Entre eux, un club secret, un gangster et un revolver... Un roman haletant mettant en scène les acteurs hauts en couleurs et les événements spectaculaires du New York des années folles. A noter : L'ouvrage se divise en deux parties : une partie "récit" et une partie "documentaire". Il est enrichi de ressources pédagogiques et d'une version audio à télécharger.