Ames animales

La nouvelle enquête de Tomás Noronha. Les animaux aussi ont une âme. Lisbonne. Un scientifique est retrouvé mort, flottant dans le bassin aux orques de l'Oceanário. Tout accuse Maria Flor, la femme de Tomás Noronha, qui travaillait sur un projet secret avec ce grand spécialiste de l'intelligence animale. Pour prouver l'innocence de sa femme, le célèbre cryptologue va devoir découvrir le véritable auteur du crime. Il se trouve alors confronté aux intérêts d'une ancienne confrérie surgie du passé et à l'un des plus mystérieux secrets de la nature : l'intelligence, les émotions, la conscience des animaux. Que cherche-t-on à cacher à tout prix ? Quelle est la relation entre ce meurtre et le génocide perpétré par les êtres humains contre la vie sur la planète ? Qui sont les véritables bêtes, les animaux ou les hommes ?