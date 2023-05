Blanche Tome 4

Lorsqu'une brève excursion se transforme en véritable aventure, Blanche doit redoubler d'efforts pour protéger la reine ! C'est le mois de janvier. Le roi s'est absenté de la ville pour une affaire diplomatique secrète, et Richelieu l'a suivi. La reine décide alors d'en profiter pour vivre une aventure inédite et convainc Blanche de l'emmener patiner sur la Seine gelée. Déguisées en parisiennes ordinaires, elles se faufilent hors du Louvre. Mais ce qui devait être une brève promenade sans conséquence, se complique quand elles se retrouvent impliquées dans une bagarre. Réfugiées dans une auberge et face à une bande de brigands sans scrupules, réussiront-elles à rentrer au palais avant que le roi et Richelieu découvrent leur absence ?